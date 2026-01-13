Maior campeão da história do Palmeiras entre os técnicos e prestes a alcançar a 11ª conquista para assumir a liderança isolada, Abel Ferreira encerrou a temporada de 2025 com os vice-campeonatos do Paulista, do Brasileiro e da Libertadores. Apesar disso, ele ainda terá pelo menos mais dois anos para tentar bater o recorde. Caso não seja demitido antes, renove mais uma vez o seu contrato ou deixe o Verdão, o técnico português já tem data para deixar o clube e se refere ao final do seu vínculo renovado.

Em 10 de dezembro, o Verdão anunciou a renovação do contrato de Abel Ferreira até o fim de 2027. A única mudança em relação aos acordos anteriores é a ausência de cláusula de multa por rescisão. Entre os motivos para a permanência estão a adaptação da família, com o desejo de continuar no Brasil, e a reformulação do elenco.

É a primeira vez que Abel Ferreira encerra uma temporada sem títulos pelo Palmeiras, e retomar a série de conquistas será seu desafio em 2026. Depois de duas Libertadores e dois Brasileiros em três anos, 2025 foi marcado pela maior pressão da torcida, especialmente pelas derrotas no Paulista e na Copa do Brasil para o arquirrival Corinthians.

Em 2025, o Palmeiras fez 12 contratações, investindo cerca de R$ 700 milhões, e se despediu de 16 jogadores, incluindo líderes recentes como Rocha e Mayke. Entre os reforços, Paulinho e Lucas Evangelista ficaram afastados por metade do ano, em recuperação de cirurgias.

“É um sentimento de orgulho, gratidão e responsabilidade. Gratidão porque o Palmeiras me ajudou muito a crescer como treinador. Um clube gigante como o Palmeiras, que luta por títulos, deu a oportunidade a um jovem treinador, apostou em mim, e hoje tenho um outro prestígio internacional”, disse Abel Ferreira.

Todos os títulos de Abel Ferreira no Palmeiras