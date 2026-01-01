Cerca de 26,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada em 2024 poderão sacar R$ 33,5 bilhões em abono salarial entre fevereiro e agosto do próximo ano. O calendário do PIS/Pasep de 2026 foi aprovado no dia 16 de dezembro pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

A consulta ao direito ao abono salarial — com informações sobre data, valor e banco para saque — estará disponível a partir de 5 de fevereiro, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, do Portal Emprega Brasil ou pelo telefone 158 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS, pago pela Caixa Econômica Federal, enquanto servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil. Como de costume, os pagamentos serão organizados em seis lotes, de acordo com o mês de nascimento no caso do PIS e com o número final de inscrição no Pasep.

Os saques começam nas datas de liberação de cada lote e poderão ser feitos até 30 de dezembro de 2026. Após esse prazo, o trabalhador deverá aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego. A partir do próximo ano, o abono salarial passará a ser liberado sempre no dia 15 de cada mês, entre fevereiro e agosto, mesmo quando a data coincidir com fins de semana ou feriados.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS-Pasep 2026