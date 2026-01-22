O debate sobre o direito ao aborto costuma ser marcado por restrições legais em grande parte do mundo, mas há países que adotaram um caminho diferente há décadas. No Canadá, o procedimento foi legalizado em 1988, após uma decisão histórica da Suprema Corte, e desde então passou a ser tratado como uma questão de saúde pública.

Atualmente, o país é uma das poucas nações do mundo sem qualquer restrição legal específica para a realização do aborto, permitindo que mulheres tenham acesso ao procedimento de forma segura, legal e tranquila dentro do sistema de saúde.

A legalização ocorreu após a Suprema Corte do Canadá derrubar a antiga lei que criminalizava o aborto, ao considerar que a norma violava direitos fundamentais das mulheres, como a autonomia corporal e o acesso igualitário à saúde. Desde então, não foi criada uma nova legislação federal para impor limites ao procedimento.

Na prática, o aborto no Canadá é oferecido dentro do sistema público de saúde e pode ser realizado em hospitais ou clínicas especializadas, sem a necessidade de autorização judicial ou justificativas legais. O procedimento é financiado pelo sistema de saúde nas províncias, o que garante acesso gratuito e seguro para a maioria das mulheres.

E como o aborto é tratado no Brasil?

No Brasil, o aborto ainda é tratado majoritariamente como crime, sendo permitido apenas em situações específicas previstas em lei. Atualmente, o procedimento é legal nos casos de risco de vida para a gestante, gravidez resultante de estupro e fetos diagnosticados com anencefalia, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.

Fora dessas exceções, a prática pode resultar em penalidades para a mulher e para os profissionais envolvidos. Mesmo nos casos autorizados, o acesso ao aborto legal no país enfrenta entraves como falta de informação, objeção de consciência de profissionais de saúde e escassez de serviços habilitados, especialmente fora dos grandes centros urbanos.