Uma parte dos beneficiários do Bolsa Família receberá o pagamento de março de forma antecipada. A medida foi confirmada pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal para famílias que vivem em municípios afetados por situações de emergência, como enchentes e outros desastres naturais.

Nesses casos, o pagamento será liberado logo no primeiro dia do calendário do programa, independentemente do último número do NIS (Número de Identificação Social). Em março de 2026, isso significa que os beneficiários dessas cidades poderão acessar o dinheiro já a partir do dia 18, data oficial de início dos depósitos do benefício.

A antecipação acontece principalmente em municípios que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal após fortes chuvas e enchentes. Em regiões como a Zona da Mata de Minas Gerais, por exemplo, diversas cidades foram incluídas na medida emergencial para ajudar famílias que sofreram com os impactos das tempestades recentes.

Com o calendário unificado nesses locais, todos os beneficiários recebem no mesmo dia, sem precisar aguardar a data específica de acordo com o NIS. A estratégia busca acelerar o acesso ao recurso e facilitar a assistência social em momentos de crise.

Já nas demais cidades do país, o pagamento do Bolsa Família continua seguindo o cronograma tradicional escalonado. Nesse modelo, os depósitos são feitos ao longo dos últimos dias úteis do mês, começando pelos beneficiários com NIS final 1 e terminando com aqueles de final 0.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família podem verificar a data do pagamento e o valor do benefício por meio de canais oficiais. Entre as opções estão os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, que permitem acompanhar o calendário, consultar parcelas e movimentar o dinheiro diretamente pelo celular.

Outra alternativa é buscar atendimento presencial em unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou utilizar o telefone 111 da Caixa Econômica Federal. A recomendação é sempre conferir as informações pelos canais oficiais para evitar golpes e garantir acesso correto aos dados do benefício.