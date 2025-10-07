O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou que o horário de verão não será retomado em 2025. O comunicado, divulgado na sexta-feira (3), no portal oficial do governo federal, veio para encerrar rumores sobre uma possível volta da medida, desativada há seis anos.

Mudanças nos hábitos de consumo levaram ao fim da medida

O horário de verão, criado para economizar energia elétrica ao adiantar os relógios em uma hora durante parte do ano, foi suspenso em 2019. Estudos técnicos realizados na época mostraram que o programa havia deixado de trazer resultados práticos para o sistema energético brasileiro.

Antes, o maior consumo de energia acontecia à noite, quando as luzes eram acesas. No entanto, o avanço de equipamentos como ar-condicionados e ventiladores, cada vez mais utilizados nas tardes quentes, mudou o comportamento do consumo. O pico de demanda passou a ocorrer por volta das 15h, reduzindo a efetividade da política.

Segundo o MME, essa alteração nos padrões de uso da eletricidade foi decisiva para encerrar a prática, uma vez que a economia de energia tornou-se insignificante diante das novas condições climáticas e tecnológicas.

Avaliação contínua sobre o futuro da medida

Mesmo descartando o retorno em 2025, o governo mantém o assunto sob observação. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) continuará analisando os dados de consumo e o comportamento do sistema de geração e distribuição de energia ao longo do ano.

De acordo com o ministério, a decisão sobre uma eventual retomada do horário de verão dependerá de mudanças estruturais no perfil de demanda e de novas evidências técnicas que justifiquem sua implementação.

Por enquanto, o governo entende que não há benefícios concretos na adoção da medida, mantendo o relógio do país sem alterações para o próximo ano.