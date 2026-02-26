A Receita Federal do Brasil emitiu um alerta importante para a população após a circulação de mensagens falsas sobre supostas “pendências graves” fiscais. Nos últimos dias, uma corrente de mensagens compartilhadas por WhatsApp e redes sociais tem informado que cidadãos com pendências junto ao órgão seriam obrigados a regularizar a situação em curto prazo ou estar sujeitos a penalidades severas.

Entretanto, trata-se de um golpe e não de uma notificação oficial da Receita, como confirmado pela própria instituição. A falsa mensagem tem como premissa gerar medo e urgência no destinatário, incentivando o acesso a links que coletam informações pessoais e podem resultar em fraudes e roubos de identidade.

Segundo a Receita Federal, nenhum comunicado oficial sobre pendências fiscais é enviado por WhatsApp, SMS ou mensagens diretas em redes sociais. As comunicações legítimas sempre são feitas por meios formais, como correspondências pelo sistema e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) e publicações no Diário Oficial da União.

Especialistas em segurança digital reforçam que golpes desse tipo exploram a insegurança de contribuintes sobre sua situação fiscal, usando linguagem alarmante e prazos curtos para pressionar o usuário. A orientação é nunca clicar em links recebidos de fontes não verificadas e sempre confirmar qualquer aviso com os canais oficiais da Receita.

A Receita Federal também lembra que os contribuintes podem acompanhar sua situação fiscal diretamente pelos sistemas oficiais, como a página eletrônica da instituição ou aplicativos autorizados, sem depender de mensagens externas. Em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar atendimento presencial ou virtual para obter orientações seguras e evitar cair em armadilhas.

Golpistas usam nome do órgão para aplicar fraudes virtuais

A falsa notificação costuma informar a existência de uma “pendência grave” no CPF da vítima e ameaça com bloqueio de contas, cancelamento de documentos ou aplicação de multas caso a regularização não seja feita imediatamente. O tom alarmista e a exigência de pagamento rápido são estratégias comuns para induzir o contribuinte ao erro, levando-o a clicar em links suspeitos.

A orientação é simples: desconfiar de qualquer mensagem que peça informações sensíveis ou pagamento fora dos canais oficiais. Em caso de dúvida, o cidadão deve acessar diretamente o site oficial da Receita Federal ou utilizar o portal gov.br para verificar sua situação fiscal, evitando compartilhar dados por aplicativos de mensagens ou redes sociais.