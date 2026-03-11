O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (9) uma série de alertas meteorológicos para diversas regiões do país. Segundo o órgão, há risco de temporais com rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h, além de volumes elevados de chuva nos próximos dias.

Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal estão em nível de atenção, com possibilidade de impactos em áreas urbanas e também em regiões litorâneas. De acordo com o instituto, algumas localidades podem registrar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros ao longo de um único dia.

Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, queda de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. A instabilidade deve atingir todas as regiões do Brasil na segunda semana de março, causada pela combinação de ar quente e úmido com sistemas que favorecem a formação de tempestades.

As chuvas mais intensas devem ocorrer em áreas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de estados como Bahia, Piauí, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em alguns pontos, o grande volume de chuva em curto período pode provocar transbordamento de rios, enxurradas e até deslizamentos em áreas mais vulneráveis.

Recomendações durante os temporais

Diante do alerta, o Instituto Nacional de Meteorologia orienta que a população redobre a atenção durante os períodos de tempestade. Em caso de rajadas de vento fortes, o ideal é evitar se abrigar debaixo de árvores, estacionar veículos próximos a torres ou placas metálicas e permanecer em locais seguros até que o temporal passe.

Também é importante acompanhar os avisos atualizados da previsão do tempo e das autoridades locais. Em áreas com histórico de enchentes ou deslizamentos, moradores devem ficar atentos ao nível de rios e encostas, buscando abrigo seguro se houver sinais de risco.