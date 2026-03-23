A população do estado do Rio Grande do Sul precisa redobrar a atenção para possíveis alterações no clima previstas para esta segunda-feira (23), já que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região está em alerta vermelho.

A classificação, que representa o nível máximo de severidade, indica que fortes tempestades podem atingir diversas áreas do território gaúcho nas próximas horas, exigindo cautela diante da possibilidade de ocorrência de incidentes relacionados às condições.

Ainda mais considerando que, de acordo com o órgão, o volume de chuva pode variar entre 60 mm a 100 mm por hora, provocando o transbordamento de corpos de água e, consequentemente, alagamentos em diversos locais.

O alerta do Inmet, que permanecerá em vigor até o fim do dia, também aponta para a chance de vendavais, com ventos acima de 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo em decorrência das condições atmosféricas do período.

Alerta de tempestade do Inmet reforça aviso da Defesa Civil do RS

É relevante lembrar que o risco de tempestades já havia sido comunicado anteriormente pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que afirmou que a previsão deriva da ação de uma frente fria que avança pela região.

O órgão destacou que locais como a Região Metropolitana, o Centro, a Costa Doce, os Vales e parte da Serra apresentam riscos mais elevados de serem impactados por grande parte dos fenômenos mencionados anteriormente.

Já a chuva forte pode ficar concentrada principalmente nas regiões Oeste, Campanha e Sul, afetando cidades como Uruguaiana, Santana do Livramento, Bagé, Alegrete, e Rio Grande, Pelotas e Jaguarão.

Vale ressaltar que, apesar da urgência do alerta, seu objetivo principal é a prevenção da população. Dessa forma, mesmo que haja possibilidade de as previsões não se concretizarem, é importante se prevenir até que novos informes sejam divulgados.