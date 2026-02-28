Presente com frequência na mesa do brasileiro, a batata-doce vai muito além de um acompanhamento versátil. O tubérculo é reconhecido por especialistas como um aliado importante da saúde, sobretudo quando o assunto é visão, imunidade e cuidados com a pele.

Um dos principais diferenciais do alimento está na alta concentração de betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A. Em apenas uma porção, é possível ultrapassar 400% da ingestão diária recomendada desse nutriente, fundamental para o bom funcionamento dos olhos e para a manutenção dos tecidos da pele.

Nutrientes que reforçam o organismo

A vitamina A atua diretamente na proteção da retina e contribui para prevenir problemas relacionados à visão. Também participa do processo de renovação celular, ajudando a manter a pele íntegra e mais resistente às agressões externas.

A batata-doce ainda concentra antioxidantes que combatem os radicais livres, moléculas associadas ao envelhecimento precoce e ao surgimento de doenças. Esse efeito antioxidante fortalece o sistema de defesa do corpo, tornando-o mais preparado para enfrentar infecções.

Além do betacaroteno, o alimento oferece vitaminas C e E. A vitamina C, em especial, tem papel estratégico na resposta imunológica, estimulando mecanismos naturais de proteção. Já as fibras presentes no tubérculo favorecem o funcionamento do intestino — órgão que abriga parte significativa das células de defesa do organismo.

Energia estável e controle metabólico

Outro ponto positivo é a liberação gradual de energia. Por ter baixo índice glicêmico, a batata-doce evita picos abruptos de açúcar no sangue, característica valorizada por quem pratica atividades físicas e por pessoas que precisam controlar a glicemia.

A combinação de fibras e carboidratos de absorção mais lenta também prolonga a sensação de saciedade, contribuindo para o equilíbrio do peso corporal. Assim, além de nutritiva, a batata-doce se consolida como opção acessível e funcional dentro de uma alimentação equilibrada.