O movimento de brasileiros que deixam capitais e grandes centros urbanos para viver no interior do país tem se intensificado nos últimos anos. Impulsionada pelo avanço do trabalho remoto e pela busca por mais qualidade de vida, essa migração interna vem transformando o perfil de diversas cidades médias brasileiras. O principal atrativo é financeiro: enquanto o aluguel nas capitais consome até metade da renda mensal, no interior esse custo cai consideravelmente, permitindo mais estabilidade e planejamento.

Aluguel mais barato muda a vida financeira

Nas grandes cidades, um apartamento de dois quartos em bairros considerados seguros pode custar entre R$ 2,5 mil e R$ 3,5 mil por mês. Já em municípios do interior, com população entre 100 mil e 200 mil habitantes, imóveis semelhantes costumam ter valores entre R$ 800 e R$ 1,5 mil. A diferença mensal, que pode ultrapassar R$ 1,5 mil, permite poupar, investir ou simplesmente viver com menos aperto no orçamento.

Trabalho remoto viabiliza a mudança

A consolidação do trabalho remoto foi decisiva para essa transformação. Profissionais de áreas como tecnologia, comunicação, design e consultoria passaram a exercer suas funções integralmente online, sem a necessidade de presença física no escritório. Com isso, morar perto do emprego deixou de ser prioridade, dando lugar à escolha por cidades mais baratas e tranquilas, sem abrir mão da renda.

Outras despesas também diminuem

Além da moradia, o custo de vida no interior tende a ser menor em diversos aspectos. O trânsito mais fluido reduz gastos com transporte, enquanto a alimentação costuma ser mais barata em feiras e mercados locais. O lazer também pesa menos no bolso, com opções culturais e gastronômicas a preços mais acessíveis e maior oferta de espaços públicos.

Cidades que mais atraem novos moradores

Municípios de médio porte no interior de São Paulo, Minas Gerais e da Região Sul concentram boa parte desse fluxo migratório. Essas cidades oferecem infraestrutura adequada, hospitais, universidades e serviços, além de mais segurança e qualidade de vida. O perfil mais comum é de profissionais entre 30 e 45 anos, muitos deles com família, em busca de equilíbrio financeiro.

Tendência deve se manter

Especialistas avaliam que esse movimento não é passageiro. A diferença de custos entre capitais e interior segue crescendo, enquanto o trabalho remoto se consolida como realidade. Com investimentos em infraestrutura e conectividade, cidades do interior tendem a se tornar, cada vez mais, destinos definitivos para quem busca viver melhor gastando menos.