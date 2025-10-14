Fim do ciclo na Seleção Brasileira! Depois de 13 jogos de invencibilidade frente ao Japão desde o primeiro confronto contra os asiáticos, em julho de 1989 a Seleção conheceu a sua primeira derrota no pouco tempo de trabalho do italiano Carlo Ancelotti. Atuando em Tóquio, capital do Japão, o Brasil foi surpreendido pelos donos da casa.
Após encerrar o primeiro tempo liderando o placar por 2 a 0, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, o time comandado por Ancelotti viu os japoneses virarem o jogo com gols de Minamino, Nakamura e Ueda. Até então, o histórico do confronto apontava 11 vitórias brasileiras e dois empates, ambos em duelos pela Copa das Confederações.
Em entrevista após a partida, Ancelotti se disse incomodado com a derrota e cobrou mais equilíbrio da Seleção. Ele ainda afirmou que é preciso aprender com os erros cometidos na partida: “Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota”.
O histórico do confronto entre Brasil e Japão
- 22/07/1989 – Brasil 1 x 0 Japão – Amistoso
- 06/06/1996 – Japão 0 x 3 Brasil – Amistoso
- 08/08/1995 – Japão 1 x 5 Brasil – Amistoso
- 12/08/1997 – Japão 0 x 3 Brasil – Amistoso
- 30/03/1999 – Japão 0 x 2 Brasil – Amistoso
- 04/06/2001 – Brasil 0 x 0 Japão – Copa das Confederações
- 22/06/2005 – Japão 2 x 2 Brasil – Copa das Confederações
- 22/06/2006 – Japão 1 x 4 Brasil – Copa do Mundo
- 15/10/2012 – Japão 0 x 4 Brasil – Amistoso
- 15/06/2013 – Brasil 3 x 0 Japão – Copa das Confederações
- 14/10/2014 – Japão 0 x 4 Brasil – Amistoso
- 10/11/2017 – Japão 1 x 3 Brasil – Amistoso
- 06/06/2022 – Japão 0 x 1 Brasil – Amistoso
- 14/10/2025 – Japão 3 x 2 Brasil – Amistoso
