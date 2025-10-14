Fim do ciclo na Seleção Brasileira! Depois de 13 jogos de invencibilidade frente ao Japão desde o primeiro confronto contra os asiáticos, em julho de 1989 a Seleção conheceu a sua primeira derrota no pouco tempo de trabalho do italiano Carlo Ancelotti. Atuando em Tóquio, capital do Japão, o Brasil foi surpreendido pelos donos da casa.

Após encerrar o primeiro tempo liderando o placar por 2 a 0, com gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, o time comandado por Ancelotti viu os japoneses virarem o jogo com gols de Minamino, Nakamura e Ueda. Até então, o histórico do confronto apontava 11 vitórias brasileiras e dois empates, ambos em duelos pela Copa das Confederações.

Em entrevista após a partida, Ancelotti se disse incomodado com a derrota e cobrou mais equilíbrio da Seleção. Ele ainda afirmou que é preciso aprender com os erros cometidos na partida: “Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota”.

O histórico do confronto entre Brasil e Japão