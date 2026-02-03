Em 2026, assim como ocorre todos os anos, o ano letivo japonês terá início no dia 1º de abril e seguirá até o final de março de 2027. A organização do período escolar e inclusão de atividades extracurriculares ajuda no aprendizado de valores como disciplina, cooperação e responsabilidade social.

Estrutura do calendário escolar japonês

O ano letivo no Japão é dividido em três trimestres. O primeiro ocorre entre abril e julho, o segundo de setembro a dezembro e o terceiro de janeiro a março. Entre esses períodos, os alunos contam com férias de verão, inverno e primavera.

Além das aulas regulares, as escolas incentivam a participação em atividades extracurriculares, como clubes esportivos, artísticos e culturais. Essas atividades fazem parte do cotidiano dos estudantes e são vistas como fundamentais para reforçar hábitos de disciplina e cooperação.

Pontualidade e rotina diária nas escolas

No ensino fundamental japonês, é comum que os alunos cheguem à escola cerca de 30 minutos antes do início das aulas. Esse tempo é utilizado para organização do material, preparação para o dia na escola e orientações dos professores. A prática contribui para um início de aulas mais tranquilo e produtivo.

A rotina escolar também inclui momentos dedicados à limpeza do ambiente escolar. Os próprios alunos são responsáveis por limpar salas de aula, corredores e áreas comuns, um hábito presente desde os primeiros anos escolares e considerado parte essencial da educação, formando cidadãos conscientes e comprometidos com o coletivo.

Cultura e aprendizado além da sala de aula

Eventos tradicionais, como o undōkai (festival esportivo) e o bunkasai (festival cultural), fazem parte do calendário anual das escolas. Essas atividades promovem integração entre estudantes, professores e familiares, e estimulam habilidades sociais e criativas, tornando o ambiente escolar um espaço de formação integral.