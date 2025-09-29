O Bradesco anunciou, na última sexta-feira (26), uma parceria com a Neoway, empresa de inteligência de dados da B3. O lançamento foi oficializado em uma cerimônia na bolsa de valores, com o tradicional toque de campainha. A iniciativa faz parte do portfólio da área de Custódia e Serviços Financeiros do Bradesco e é voltada para empresas emissoras listadas na bolsa.

O objetivo é fornecer relatórios analíticos completos para os departamentos de Relações com Investidores (RI), que atualmente lidam com demandas mais complexas na análise e interpretação de dados. “Em vez de disponibilizar apenas a informação bruta, entregamos dados já organizados, permitindo que o RI construa o contexto que deseja enxergar”, afirmou Luis Claudio Pereira, diretor do Bradesco.

A parceria deve trazer maior agilidade e precisão na geração de informações estratégicas para as empresas, auxiliando na tomada de decisões e no relacionamento com investidores. Além disso, o uso de tecnologia avançada de análise de dados promete reduzir o tempo gasto em tarefas manuais e oferecer insights mais claros sobre o desempenho e tendências do mercado.

Segundo especialistas do setor, iniciativas como essa refletem uma tendência crescente entre bancos e instituições financeiras de integrar inteligência de dados aos serviços corporativos, fortalecendo a competitividade e a transparência no mercado de capitais.

O Bradesco espera que, com a novidade, os departamentos de RI possam atuar de forma mais proativa e estratégica, antecipando oportunidades e riscos de maneira mais eficiente. A parceria foi anunciada em um momento de recuperação gradual do mercado acionário brasileiro.

De acordo com um levantamento da DataWise+ — plataforma da B3 em parceria com a Neoway —, as instituições financeiras movimentaram R$ 68,6 bilhões em ações no primeiro semestre de 2025, representando um aumento de 16% em relação ao início do ano.