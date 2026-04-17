O status de ídolo do Giorgian de Arrascaeta no Flamengo segue cada vez mais consolidado. Na noite desta quinta-feira (16), o camisa 14 voltou a ser decisivo ao anotar um gol e dar mais uma assistência, desta vez para Bruno Henrique, na vitória por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín, pela Copa Libertadores, no Maracanã.

O número impressiona: Arrascaeta chegou à marca de 23 assistências somente na Libertadores, se firmando como um dos maiores garçons da história do torneio. O meia está agora a apenas quatro assistências de alcançar o lendário Juan Román Riquelme, que lidera o ranking com 27. A proximidade do topo reforça ainda mais o protagonismo do uruguaio no cenário continental.

Além do desempenho dentro de campo, o Flamengo já tratou de garantir a permanência de sua estrela por mais tempo. Em 2025, o clube anunciou a renovação contratual de Arrascaeta até o fim de 2028, demonstrando confiança no jogador que é peça-chave do elenco há várias temporadas.

Com técnica refinada, visão de jogo diferenciada e regularidade impressionante, Arrascaeta segue escrevendo seu nome na história do Flamengo e da Libertadores. A cada assistência, o uruguaio se aproxima de recordes históricos e consolida sua posição como um dos melhores meias da América do Sul na atualidade.

Os números de Arrascaeta pelo Flamengo

2019: 52 jogos, 18 gols e 19 assistências

2020: 50 jogos, 12 gols e 14 assistências

2021: 35 jogos, 9 gols e 14 assistências

2022: 56 jogos, 13 gols e 19 assistências

2023: 54 jogos, 11 gols e 13 assistências

2024: 43 jogos, 10 gols e 10 assistências

2025: 64 jogos, 25 gols e 20 assistências

2026: 16 jogos, 5 gols e 2 assistências

Total: 370 jogos, 103 gols e 111 assistências