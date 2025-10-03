O Uber Green, modalidade da plataforma de transporte voltada exclusivamente para veículos elétricos e híbridos, terá disponibilidade limitada a apenas um local no Brasil: o Rio de Janeiro. Essa novidade promete oferecer uma experiência mais sustentável aos usuários, ao mesmo tempo em que incentiva a utilização de carros com menor impacto ambiental.

A iniciativa faz parte de um esforço da Uber para reduzir a emissão de poluentes e apoiar a transição para uma mobilidade mais limpa nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, os usuários poderão solicitar viagens pelo Uber Green diretamente pelo aplicativo, identificando motoristas que utilizam veículos elétricos ou híbridos.

Além do benefício ambiental, a modalidade oferece tarifas competitivas e a mesma praticidade das corridas tradicionais, tornando-se uma opção atrativa para quem busca conciliar conforto, economia e sustentabilidade no dia a dia. Em cidades como Londres, Vancouver e Amsterdã, a adoção de veículos elétricos contribuiu para diminuir a poluição e aumentar o uso de energias renováveis no setor.

Além do lançamento da nova categoria, a Uber firmou uma parceria com o iFood, oferecendo aos assinantes do Uber One e do Clube iFood a oportunidade de experimentar os serviços de ambas as plataformas gratuitamente por três meses. Entre os benefícios estão cupons de desconto, frete grátis em mercados e farmácias, além de promoções exclusivas.

Tudo sobre o Uber Green

🚗 O que é?

É uma modalidade do Uber que oferece viagens em veículos híbridos ou totalmente elétricos, com o objetivo de promover a mobilidade sustentável e reduzir as emissões de CO₂ nas cidades.

🌱 Como funciona?

Solicitação: No aplicativo da Uber, insira seu destino e selecione a opção “Uber Green” antes de confirmar a viagem.

Tarifas: As tarifas são semelhantes às do UberX, calculadas com base na distância percorrida e na demanda.

🌍 Benefícios ambientais

Redução de emissões: Cada viagem contribui para a diminuição das emissões de CO₂, com a Uber estimando a neutralização de até 50% das emissões por viagem.

Compensação de carbono: A cada 10 mil viagens, são neutralizadas aproximadamente 12 toneladas de gases de efeito estufa.

👨‍🔧 Incentivos para motoristas