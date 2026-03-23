A 8ª rodada do Campeonato Brasileiro fez mais uma vítima. Mesmo vencendo o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 1 atuando fora de casa, o técnico Martín Anselmi não é mais o técnico do Botafogo. Um encontro da diretoria realizado na manhã deste domingo (22), já com a equipe de volta ao Rio de Janeiro, confirmou o encerramento do trabalho.

Em nota oficial, o clube informou que já iniciou a busca por um novo comandante para a sequência da temporada 2026. O dono da SAF, John Textor, juntamente com o Departamento de Futebol, lidera o processo de escolha, mirando um nome que consiga dar estabilidade e retomar o desempenho esperado pela diretoria.

Enquanto o novo treinador não é definido, o comando da equipe ficará nas mãos de Rodrigo Bellão, técnico do Sub-20 e que assume de forma interina. A reapresentação do elenco está marcada para a próxima terça-feira (24), no centro de treinamento do clube, dando início a um novo momento após a mudança no comando técnico.

A saída de Anselmi acontece após uma sequência de resultados irregulares e desempenho abaixo das expectativas. Em 18 jogos à frente da equipe, o treinador não conseguiu consolidar um padrão de jogo consistente, o que levou a diretoria a optar por uma mudança visando corrigir o rumo ainda no início da temporada.

Bastidores revelam desgaste e irritação interna no clube

Nos bastidores, a saída de Anselmi já era considerada questão de tempo. John Textor demonstrava insatisfação com o trabalho há semanas, especialmente com decisões táticas vistas como insistentes, o que gerou críticas internas à condução da equipe.

Outro ponto que pesou foi o desempenho defensivo do time, considerado abaixo do esperado. Mesmo em partidas com resultado positivo, a exposição da defesa e o alto número de gols sofridos incomodaram a diretoria, que avaliou que o time havia regredido em relação a temporadas anteriores, acelerando a decisão pela troca no comando técnico.