A Uber não opera oficialmente na Bulgária após enfrentar forte resistência de sindicatos de taxistas e entraves legais que se intensificaram a partir de 2015. Na época, manifestações e pressões do setor levaram as autoridades a classificarem o serviço como irregular, alegando concorrência desleal e descumprimento das normas locais de transporte.

Os sindicatos de táxi tiveram papel central no processo, defendendo que motoristas de aplicativos não seguiam as mesmas exigências impostas aos taxistas tradicionais, como licenças específicas, tarifas reguladas e obrigações fiscais. Diante desse cenário, cidades búlgaras passaram a restringir a atuação da Uber, inviabilizando a operação da plataforma no país.

Com a saída do aplicativo, o mercado local se reorganizou e fortaleceu alternativas nacionais. Aplicativos de táxi búlgaros, como o TaxiMe e o Yellow Taxi, ganharam espaço e se tornaram as opções mais populares entre moradores e turistas, oferecendo serviços regulamentados e alinhados à legislação vigente.

Atualmente, quem visita a Bulgária encontra nesses apps locais uma solução prática para se locomover, sem recorrer a plataformas internacionais de transporte por aplicativo. O caso do país europeu é frequentemente citado como exemplo de como a pressão de categorias tradicionais e a legislação local podem barrar a atuação de empresas globais como a Uber.

Aplicativos locais ganharam espaço após a saída da plataforma

Com a proibição da Uber, os serviços de táxi tradicionais passaram por um processo de modernização, adotando tecnologias semelhantes às dos aplicativos internacionais. Plataformas como TaxiMe e Yellow Taxi investiram em usabilidade, pagamentos digitais e rastreamento de corridas, conquistando a confiança dos usuários.

A mudança também trouxe maior controle por parte das autoridades, já que os aplicativos locais operam sob regras claras e fiscalização direta. Para moradores e turistas, a adaptação foi rápida, mostrando que, mesmo sem a presença da Uber, o transporte urbano no país seguiu funcionando de forma eficiente.