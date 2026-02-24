Para muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a aposentadoria representa a principal fonte de renda, ainda que corresponda apenas ao valor do piso, atualmente fixado em R$ 1.621, alinhado ao salário mínimo vigente.

Entretanto, assim como trabalhadores de carteira assinada e funcionários públicos, os aposentados e pensionistas também têm direito a um benefício adicional que representa um acréscimo substancial à sua renda.

Trata-se do Abono Anual, que é popularmente conhecido como “13º da aposentadoria” e corresponde a um valor extra, geralmente igual ao benefício mensal, depositado em duas parcelas que ajuda no equilíbrio financeiro.

Até o momento, o governo ainda não disponibilizou o calendário exclusivo do pagamento. Contudo, considerando que, desde 2020, ele vem sendo efetuado ainda no primeiro semestre de cada ano, é provável que os beneficiários tenham acesso ao valor muito em breve.

Conforme relatado pelo portal TV Foco, a previsão é de que a primeira parcela seja depositada entre abril e maio. Já a segunda parcela tende a ser paga entre maio e julho. Todavia, como o decreto presidencial sobre o tópico ainda não foi publicado, as datas estão sujeitas a mudanças.

Aposentadoria em fevereiro: confira o calendário do INSS

Embora o pagamento do Abono Anual já esteja cercado de expectativas, muitas pessoas seguem atentas ao pagamento da aposentadoria referente ao mês de fevereiro, iniciado nesta segunda-feira (23). No caso de beneficiários que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrerão nas seguintes datas:

23 de fevereiro – NB final 1

24 de fevereiro – NB final 2

25 de fevereiro – NB final 3

26 de fevereiro – NB final 4

27 de fevereiro – NB final 5

2 de março – NB final 6

3 de março – NB final 7

4 de março – NB final 8

5 de março – NB final 9

6 de março – NB final 0

O calendário é organizado com base no último dígito do número do benefício (NB). E é relevante lembrar ainda que, para aposentados que recebem acima do salário mínimo, os pagamentos foram programados para acontecer da seguinte forma: