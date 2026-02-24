Para muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a aposentadoria representa a principal fonte de renda, ainda que corresponda apenas ao valor do piso, atualmente fixado em R$ 1.621, alinhado ao salário mínimo vigente.
Entretanto, assim como trabalhadores de carteira assinada e funcionários públicos, os aposentados e pensionistas também têm direito a um benefício adicional que representa um acréscimo substancial à sua renda.
Trata-se do Abono Anual, que é popularmente conhecido como “13º da aposentadoria” e corresponde a um valor extra, geralmente igual ao benefício mensal, depositado em duas parcelas que ajuda no equilíbrio financeiro.
Até o momento, o governo ainda não disponibilizou o calendário exclusivo do pagamento. Contudo, considerando que, desde 2020, ele vem sendo efetuado ainda no primeiro semestre de cada ano, é provável que os beneficiários tenham acesso ao valor muito em breve.
Conforme relatado pelo portal TV Foco, a previsão é de que a primeira parcela seja depositada entre abril e maio. Já a segunda parcela tende a ser paga entre maio e julho. Todavia, como o decreto presidencial sobre o tópico ainda não foi publicado, as datas estão sujeitas a mudanças.
Aposentadoria em fevereiro: confira o calendário do INSS
Embora o pagamento do Abono Anual já esteja cercado de expectativas, muitas pessoas seguem atentas ao pagamento da aposentadoria referente ao mês de fevereiro, iniciado nesta segunda-feira (23). No caso de beneficiários que recebem até um salário mínimo, os depósitos ocorrerão nas seguintes datas:
- 23 de fevereiro – NB final 1
- 24 de fevereiro – NB final 2
- 25 de fevereiro – NB final 3
- 26 de fevereiro – NB final 4
- 27 de fevereiro – NB final 5
- 2 de março – NB final 6
- 3 de março – NB final 7
- 4 de março – NB final 8
- 5 de março – NB final 9
- 6 de março – NB final 0
O calendário é organizado com base no último dígito do número do benefício (NB). E é relevante lembrar ainda que, para aposentados que recebem acima do salário mínimo, os pagamentos foram programados para acontecer da seguinte forma:
- Final 1 e 6 – 2 de março
- Final 2 e 7 – 3 de março
- Final 3 e 8 – 4 de março
- Final 4 e 9 – 5 de março
- Final 5 e 0 – 6 de março
