O salário mínimo de R$ 1.621 em 2026 não será recebido integralmente por todos os beneficiários. Com a atualização da tabela de contribuições ao INSS, aposentados que continuam trabalhando formalmente terão descontos obrigatórios na folha de pagamento, podendo chegar a uma redução de até R$ 121 no valor bruto mensal, devido à cobrança previdenciária.

A mudança não corta o benefício previdenciário, mas aplica a contribuição obrigatória ao INSS sobre o salário de aposentados que continuam trabalhando. Pela lei, mesmo aposentados com carteira assinada, domésticos, avulsos ou autônomos devem recolher o INSS normalmente.

Os novos valores estão em vigor desde 1º de janeiro de 2026, mas os descontos começarão a aparecer nos pagamentos de fevereiro, já que a contribuição é calculada sobre o salário do mês anterior.

Com o salário mínimo de R$ 1.621,00, aposentados que continuam trabalhando passam a contribuir com a alíquota mínima de 7,5%, o que equivale a um desconto mensal de aproximadamente R$ 121, reduzindo o valor líquido recebido.

Essa mudança reforça a necessidade de aposentados que continuam trabalhando planejarem suas finanças, já que o desconto previdenciário impacta diretamente o valor líquido recebido. Apesar de não reduzir o benefício em si, a contribuição obrigatória ao INSS sobre o salário ativo passa a ser um fator a ser considerado na renda mensal.

Planejamento financeiro é essencial para aposentados que continuam trabalhando

Com a nova regra, aposentados que mantêm emprego formal devem ficar atentos aos impactos na renda mensal. O desconto de até R$ 121 pode não parecer muito, mas ao longo do ano representa uma diferença significativa no orçamento, tornando o planejamento financeiro ainda mais importante.

Além disso, a atualização reforça a necessidade de compreender como a contribuição ao INSS funciona mesmo após a aposentadoria. Saber exatamente quanto será descontado ajuda a evitar surpresas e a organizar melhor despesas e investimentos, garantindo mais segurança financeira.