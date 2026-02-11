Enquanto articula um possível retorno à televisão aberta, Márcio Garcia também chama atenção fora das telinhas. Dono de uma das mansões mais caras do país, localizada em um dos endereços mais exclusivos do Rio de Janeiro, o apresentador mantém o imóvel à venda ao mesmo tempo em que volta ao radar da TV Globo.

Segundo informações publicadas pela Folha de S.Paulo, Márcio Garcia se reuniu, na última quinta-feira (5), com Amauri Soares, diretor-executivo da TV e dos Estúdios Globo. No encontro, o apresentador apresentou um projeto inédito, desenvolvido para a televisão aberta.

A proposta ainda está em avaliação, mas o movimento é visto como uma tentativa de retorno à emissora da qual Márcio está fora desde 2024. Caso o acordo avance, esta poderá ser a terceira passagem do apresentador pela Globo.

Mansão está entre as mais caras do país

Paralelamente às negociações na televisão, o apresentador mantém à venda uma mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio, aos pés da Pedra da Gávea. O imóvel ocupa um terreno de cerca de 6 mil metros quadrados, com aproximadamente 2 mil metros quadrados de área construída, e oferece vista privilegiada para o mar e para a Barra da Tijuca.

A residência conta com sete suítes, 18 banheiros e três cozinhas, além de uma estrutura de lazer que inclui cinema privativo, boate, academia, quadra de tênis e campo de futebol. A área externa o clima é de um resort particular, com piscina com duas raias semiolímpicas, jacuzzi para até dez pessoas e mini campo de golfe.

Trajetória de Márcio Garcia

Com carreira iniciada nos anos 90, Márcio Garcia acumulou passagens pela MTV, Globo e Record TV. Na Globo, apresentou programas como Tamanho Família e The Voice Kids, além de atuar em novelas de destaque. Após o fim de seu contrato em 2024, ele tenta agora um novo reposicionamento profissional.