O apresentador Luciano Huck e a esposa, Angélica, são donos de uma das residências mais luxuosas do Rio de Janeiro, localizada no bairro nobre do Joá, zona sul da cidade. A mansão, avaliada em aproximadamente R$ 26,4 milhões, ocupa um terreno de cerca de 4 mil m² e impressiona pela estrutura que remete a um verdadeiro resort particular.

Com cerca de 1.500 m² de área construída, a casa conta com 16 quartos, incluindo seis suítes, além de espaços de lazer como cinema privativo, salão de jogos, piscina e churrasqueira. A arquitetura integra amplas janelas de vidro e pé‑direito duplo, conectando os ambientes internos à natureza ao redor e proporcionando vista panorâmica da Pedra da Gávea.

A residência é pensada para o convívio familiar e entretenimento. Angélica já declarou em entrevistas que a casa foi projetada para ser um ponto de encontro para a família e amigos, com ambientes amplos que permitem jantares, celebrações e momentos de lazer sem necessidade de sair do lar. A decoração inclui ainda peças de arte e elementos pessoais que refletem a história e os gostos da família.

Além dos espaços voltados ao conforto dos moradores, a propriedade também já serviu de palco para festas de fim de ano com celebridades e eventos sociais de grande perfil, reforçando sua imagem como um dos imóveis mais emblemáticos entre as mansões de famosos no Brasil.

Luciano Huck: patrimônio bilionário e estilo de vida luxuoso

Além da mansão milionária no Rio de Janeiro, Luciano Huck acumula um patrimônio que inclui investimentos em empresas, imóveis e participações em negócios de mídia. Apresentador de programas de grande audiência na Globo, ele também possui receitas derivadas de contratos publicitários e projetos pessoais, consolidando-se como um dos artistas mais ricos do país.

O estilo de vida do comunicador reflete seu sucesso financeiro. Huck investe em propriedades de alto padrão, veículos de luxo e experiências exclusivas, mantendo uma rotina que combina trabalho, família e lazer de forma confortável e sofisticada. Seu patrimônio bilionário é resultado de décadas de carreira e gestão estratégica de seus recursos.