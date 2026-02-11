Eleito Rei da América em 2025 e protagonista do futebol brasileiro nas últimas temporadas, De Arrascaeta fez uma declaração que chamou atenção ao comentar o que representa vestir a camisa de seu país. Ídolo do Flamengo e atual camisa 10 da Seleção Uruguaia, o meia surpreendeu ao incluir o Brasil em sua resposta ao falar sobre a experiência de defender o Uruguai em campo.

Em entrevista ao podcast 10 & Faixa, de Diego Ribas, Arrascaeta falou sobre seu estilo na Seleção Uruguaia e afirmou que, em alguns aspectos, poderia se encaixar melhor até na Seleção Brasileira. O meia citou o perfil mais defensivo do Uruguai sob o comando de Marcelo Bielsa e a dificuldade de jogadores da sua posição se adaptarem ao esquema.

“Pelo meu estilo de jogo, eu me encaixo mais na Seleção Brasileira do que na seleção do Uruguai, pelas características de jogo que o Brasil sempre teve. O Uruguai é um time mais defensivo, aguerrido, muito contato físico, contra-ataque, a gente quando está lá sofre muito, agora com Bielsa também. Fisicamente estou bem, pude me preparar melhor para essa etapa”, iniciou.

Arrascaeta ainda concluiu: “No passado, com Óscar Tabárez, era mais difícil, pois era um jogo de contato, ida e volta, acabava sofrendo bastante, não só eu, mas quem jogava nessa posição com as minhas características”. Constantemente convocado desde 2014, Arrascaeta se prepara para disputar a terceira Copa do Mundo da carreira, após atuar em 2018 e 2022.

Natural de Nuevo Berlín, cidade a pouco mais de 300 km da capital Montevidéu, Arrascaeta iniciou sua carreira no Defensor Sporting e, desde 2015, está no futebol brasileiro. Inicialmente defendeu as cores do Cruzeiro e se mudou para o Flamengo em 2019. No Uruguai, o meia soma 57 jogos disputados e 13 gols marcados.