Um antigo companheiro de Vinícius Júnior demonstrou interesse em voltar ao futebol brasileiro e, em especial, ao Flamengo. O atacante Felipe Vizeu, que já dividiu vestiário com o craque em categorias de base e no início da carreira profissional, o atacante rodou o Brasil e o mundo até parar no Sporting Cristal, do Peru.

Vizeu, atualmente em busca de retomada da carreira no futebol sul-americano, já sinalizou publicamente o desejo de reeditar a parceria com Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, com quem formou uma geração promissora no Flamengo. Em entrevistas recentes, o jogador reforçou a identificação com o clube e a vontade de voltar a vestir o Manto Sagrado.

Nesta terça-feira, ele volta a encarar o Palmeiras pela segunda vez nesta edição da Copa Libertadores. No primeiro confronto, em São Paulo, o Sporting Cristal acabou derrotado por 2 a 1. Agora, jogando em Lima, a equipe peruana tenta se recuperar e conquistar uma vitória para seguir na liderança do Grupo F e manter vivo o objetivo de avançar às oitavas de final.

O principal desejo de Vizeu, porém, é claro: retornar ao Brasil. Vestir a camisa do Flamengo novamente, ao lado dos amigos Lucas Paquetá e Vinicius Júnior, mais especificamente. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Paquetá enviou uma mensagem para Vizeu em tom descontraído, brincando que apenas ele faltava para que a dupla dos tempos de base fosse novamente formada.

“Agora só falta o seu (sonho de voltar pro Flamengo), falou assim pra mim. Mas a gente sempre tem contato. Eu, o Vini, o Paquetá. O Paquetá eu falo bem mais. O Paquetá eu joguei desde que eu cheguei, a mesma idade que eu. Nós três formávamos um trio. Tenho a maior gratidão pela amizade deles e pelo carinho também, que continuou”, revelou Vizeu.