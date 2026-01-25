A busca por soluções que unam infraestrutura urbana e preservação ambiental ganhou um novo capítulo vindo do Leste Europeu. Pesquisadores vinculados à Universidade Federal do Norte do Cáucaso anunciaram o desenvolvimento de um composto asfáltico inovador que promete revolucionar a durabilidade das estradas. A proposta utiliza resíduos plásticos, especificamente do tipo PET, para criar uma pavimentação que não apenas suporta melhor o tráfego pesado, mas também oferece um destino útil para toneladas de lixo que hoje superlotam os aterros sanitários ao redor do globo.

Alta resistência e flexibilidade sob calor extremo

O grande diferencial da técnica reside na alteração das propriedades físicas e químicas da mistura asfáltica. Ao fundir o plástico reciclado aos componentes tradicionais, o material resultante torna-se mais maleável e, simultaneamente, mais robusto. Em testes práticos conduzidos pelo Departamento de Engenharia Civil da instituição, o novo asfalto demonstrou uma capacidade de suportar altas temperaturas entre 11% e 23% superior aos modelos convencionais utilizados atualmente. Além disso, a fixação do pavimento ao solo apresentou uma melhora que varia de 7% a 20%, o que pode diminuir drasticamente a necessidade de manutenções constantes e elevar a segurança para os condutores em rodovias de alta velocidade.

Economia circular e redução de descartes industriais

Para além da performance técnica nas pistas, a viabilidade financeira é um dos pilares que sustentam a descoberta russa. A utilização de insumos reciclados permite reduzir os custos de produção em larga escala, transformando o que antes era um passivo ambiental em economia direta para o setor de obras públicas. Atualmente, o mercado daquele país movimenta cerca de 600 mil toneladas de PET anualmente, porém a maior parte desse volume acaba descartada de forma inadequada. Apenas 30% desse montante passa por processos de reciclagem, o que revela um enorme potencial inexplorado para a indústria da construção civil transformar detritos em valor agregado.

Aliança global por soluções ecológicas no bloco

Essa movimentação tecnológica não é um caso isolado e ecoa estratégias que vêm sendo adotadas por outros parceiros do bloco BRICS. Na Índia, por exemplo, o foco tem sido a conversão de películas plásticas em fontes de energia líquida para fins industriais. Já no Brasil e na China, o investimento em tecnologias que reaproveitam resíduos sólidos visa combater riscos à saúde da população e mitigar danos ecológicos de longo prazo. O esforço conjunto dessas nações demonstra que a gestão inteligente de descartes deixou de ser apenas uma pauta teórica para se tornar uma peça fundamental no desenvolvimento econômico e na modernização dos recursos produtivos em escala mundial.