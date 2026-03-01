Enquanto muitos sonham com mansões, um astro de Hollywood foi além: transformou uma ilha paradisíaca em seu endereço particular. O ator Johnny Depp, de 62 anos, mantém um refúgio exclusivo nas Bahamas, adquirido por cerca de US$ 3,6 milhões, aproximadamente R$ 20 milhões na cotação atual.

Depp, conhecido por personagens marcantes no cinema, apostou no isolamento e na privacidade ao escolher uma área no arquipélago de Exumas para construir seu espaço longe dos holofotes.

Um paraíso particular

Espalhada por aproximadamente 182 mil metros quadrados, a ilha combina o mar transparente com construções planejadas para oferecer exclusividade. A casa principal foi erguida em estilo rústico, com amplas aberturas voltadas para o oceano. Outras residências menores complementam o espaço, garantindo conforto para convidados.

A propriedade inclui acesso à seis praias, nomeadas de forma pessoal pelo ator. O acesso ao paraíso particular é feito a bordo de uma embarcação de alto padrão adquirida pelo artista, o que assegura privacidade total no trajeto. Em declarações anteriores, Depp afirmou que é ali que consegue viver sem a pressão constante da fama.

Foto: Harald Krichel/Wikimedia Commons

Fortuna e controvérsias

Estimativas publicadas pelo Celebrity Net Worth apontam que a fortuna do ator estaria na faixa de US$ 150 milhões (cerca de R$ 780 milhões). Ainda assim, os números não são certos, principalmente após batalhas judiciais e episódios que envolveram sua vida financeira.

Uma reportagem do The Hollywood Reporter revelou que Depp arrecadou algo em torno de US$ 650 milhões ao longo da carreira. Porém, despesas elevadas teriam reduzido parte desse montante, alimentando debates sobre a real dimensão de sua riqueza.

Símbolo de liberdade

A compra da ilha não representa apenas um investimento imobiliário, mas um símbolo de liberdade para o ator. Em meio a altos e baixos financeiros, o refúgio nas Bahamas permanece intacto e sendo um dos bens mais emblemáticos de Depp.