Ataques terroristas com origem no espaço, antes vistos como obra de ficção científica, já são uma realidade, e os governos ao redor do mundo ainda não sabem como enfrentá-los.

Desde o fim da década de 1990, há registros e denúncias de interferências maliciosas em satélites de países como Reino Unido e Rússia.

Esses episódios levantam alertas sobre uma ameaça crescente: grupos não estatais e indivíduos com acesso à tecnologia espacial agora têm poder para impactar infraestruturas críticas em escala global.

No entanto, não existe uma legislação internacional clara sobre como prevenir, responder ou responsabilizar autores desse tipo de crime, que pode afetar bilhões de pessoas em centenas de países simultaneamente.

Ataque terrorista vindo do espaço já é real e o mundo não está preparado

Mas o que exatamente é um ataque terrorista vindo do espaço? Ao contrário do que o termo pode sugerir, não se trata de invasões com naves ou armas orbitais. A ameaça é mais silenciosa e sofisticada.

São invasões cibernéticas, interferência em sinais ou mesmo sabotagem física de satélites por meio de equipamentos lançados em órbita.

Um único satélite comprometido pode interromper sistemas de navegação, comunicações, operações bancárias, vigilância militar e serviços meteorológicos.

Em outras palavras, um ataque bem-sucedido pode gerar caos econômico, militar e social, tudo isso sem que uma única bomba seja lançada.

Entre os casos registrados, destaca-se o incidente de 1999, quando hackers teriam invadido o satélite militar britânico Skynet e exigido resgate. Anos depois, em 2022, o grupo NB65, ligado ao Anonymous, afirmou ter tomado o controle de satélites russos em protesto contra a guerra na Ucrânia.

Embora os danos desses episódios tenham sido limitados, eles escancaram uma falha grave na segurança espacial e demonstram a crescente capacidade de agentes não estatais de comprometer estruturas estratégicas a partir do espaço.

Ainda não há regras específicas sobre ataques terroristas no espaço

Apesar da urgência, o arcabouço legal internacional segue atrasado. O Tratado do Espaço Exterior de 1967, que ainda rege a atividade espacial, não prevê ações de grupos terroristas nem define responsabilidades claras em caso de sabotagem.

Para evitar que o espaço se torne um novo campo de conflito, especialistas defendem a criação de normas globais específicas, protocolos de notificação de incidentes e maior cooperação entre países e empresas privadas.

Ignorar esse problema pode significar permitir que o próximo grande ataque terrorista comece longe dos olhos, diretamente do espaço.