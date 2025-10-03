A partir de outubro, muitos usuários podem se deparar com uma surpresa nada agradável: o acesso ao WhatsApp será cancelado em celulares mais antigos. A medida faz parte da atualização periódica da plataforma, que encerra o suporte a sistemas operacionais obsoletos para garantir maior segurança, estabilidade e acesso a novos recursos.

Isso significa que aparelhos que não atendem mais aos requisitos mínimos deixarão de rodar o aplicativo, obrigando seus donos a buscarem alternativas para continuar conectados. Entre os modelos afetados estão smartphones que utilizam versões antigas do Android e do iOS, que já não recebem mais atualizações de segurança dos próprios fabricantes.

Nesses casos, o WhatsApp passa a considerar que o uso do aplicativo pode oferecer riscos à privacidade dos usuários, já que sistemas ultrapassados ficam mais vulneráveis a ataques e falhas. Para quem ainda utiliza esses aparelhos, a única forma de manter o acesso ao WhatsApp será atualizar o sistema operacional, quando possível, ou migrar para um celular mais recente.

A recomendação da plataforma é que os usuários façam backup das conversas e arquivos antes da data limite, garantindo que nenhuma informação importante seja perdida no processo de troca. Segundo o WhatsApp, a cada ano é realizada uma avaliação para identificar quais aparelhos e versões de sistemas operacionais já deixaram de ter relevância no mercado.

Lista de modelos que perderão acesso ao WhatsApp

Android:

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª geração)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone