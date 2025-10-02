O Cruzeiro anunciou, no último fim de semana, o encerramento de sua participação na Liga Nacional de Futsal, citando dificuldades financeiras como motivo. Em postagem nas redes sociais, o clube agradeceu aos atletas, à comissão técnica e aos torcedores pelo apoio. Ao longo do torneio, a Raposa disputou 22 partidas, conquistando apenas duas vitórias.

“Foram meses de muito empenho, dedicação e entrega dentro e fora de quadra. Agradecemos a todos os atletas que aqui estão e aquela que passaram, comissão técnica, torcedores e à própria Liga pela oportunidade de competir um torneio que tem o mais alto nível do futsal mundial. Sabemos que este ano foi marcado por grandes desafios”, publicou o clube.

De acordo com o Cruzeiro Futsal, o ano de 2025 apresentou grandes desafios financeiros, devido ao não cumprimento de compromissos por parte de alguns patrocinadores. O clube também informou que as atividades serão retomadas em 2026, com o objetivo de continuar desenvolvendo a modalidade e “honrando o nome da Instituição Cruzeiro Esporte Clube e sua torcida com respeito, seriedade e zelo”.

É importante destacar que a gestão da equipe de futsal e de outras modalidades é responsabilidade da associação do Cruzeiro, presidida por Lidson Potsch, e não da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que é administrada pelo empresário Pedro Lourenço.

Oitavas da Liga Nacional de Futsal estão definidas

As oitavas de final da Liga Nacional de Futsal começam na próxima semana com os jogos de ida. As datas e horários das partidas foram divulgados na última segunda-feira (29). Oito equipes terão a vantagem de decidir a vaga em casa: Atlântico, Praia Clube, Sorocaba, Jaraguá, Joinville, Corinthians, Campo Mourão e Cascavel.

Jogos de ida:

Santo André x Sorocaba | 10/10 | 19h | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção

Marreco x Cascavel | 10/10 | 20h30 | Complexo Esportivo Arrudão

Pato Futsal x Campo Mourão | 11/10 | 19h | Arena Cláudio Petrycoski

Foz Cataratas x Praia Clube | 11/10 | 20h30 | Ginásio Ministro Costa Cavalcanti

Carlos Barbosa x Corinthians | 12/10 | 11h | Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra

Umuarama x Atlântico | 14/10 | 20h | Ginásio Amario Vieira da Costa

Vélez Camaquã x Joinville | 15/10 | 20h | Ginásio de Esportes Wadislau Niemxeski

Minas x Jaraguá | 16/10 | 20h | Arena UniBH

Jogos de volta: