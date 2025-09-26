A volta de Vale Tudo em versão remake, escrita por Manuela Dias, reacendeu a curiosidade do público sobre os rumos de seus personagens mais marcantes. Entre eles, Afonso é um dos que mais despertam expectativa, já que sua trajetória no original deixou marcas profundas na memória dos telespectadores mais assíduos.

Em breve, Afonso (Humberto Carrão) perderá o controle ao descobrir que Odete (Debora Bloch) escondeu, por mais de dez anos, que Leonardo (Guilherme Magon) estava vivo. A revelação provocará a ruptura definitiva entre mãe e filho e marcará o início do processo de tratamento do triatleta. A sequência começa quando Odete tenta tirar a vida de Ana Clara (Samantha Jones).

Antes de desmaiar, a cuidadora consegue enviar sua localização para Heleninha (Paolla Oliveira). Ao chegar, a pintora se depara com a jovem inconsciente e é tomada pelo choque ao reencontrar o irmão gêmeo, vivo e em uma cadeira de rodas, depois de anos mantido em segredo pela própria mãe.

Heleninha levará Leonardo para a casa de Celina (Malu Galli) e reunirá a família para uma revelação bombástica. O choque será geral, afinal, todos acreditavam que o rapaz havia morrido há mais de 13 anos. A reaparição de Leonardo mudará o rumo da história de Afonso, que até então resistia a iniciar o tratamento contra o câncer.

O atleta vinha encontrando obstáculos para responder à quimioterapia, mas acabará descobrindo que o tio é um doador compatível para o transplante de medula óssea. O médico Fernando (Gilberto Filho) revelará que, apesar da resposta lenta, o paciente já apresenta sinais de reação ao tratamento. A confirmação da compatibilidade será o ponto decisivo para avançar no processo de cura.

Como foi o final de Afonso Roitman na novela original?

No desfecho da novela original de Vale Tudo (1988), Afonso Roitman, interpretado por Cássio Gabus Mendes, tem um final ambíguo, mas relativamente positivo dentro do contexto da trama.

Após enfrentar várias crises familiares e dilemas morais, ele termina conciliando alguns conflitos pessoais e mantendo sua integridade, sem ser totalmente punido pelas armadilhas que enfrentou ao longo da história.