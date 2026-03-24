O Athletico Paranaense oficializou a demissão do técnico João Correia, que comandava a equipe sub-20 e chegou a dirigir o time alternativo do clube no Campeonato Paranaense. A decisão pegou parte da torcida de surpresa e reforça o momento de ajustes internos no Furacão.

O treinador português havia sido contratado com a missão de dar continuidade ao trabalho nas categorias de base, setor considerado estratégico pelo clube. Apesar disso, o ambiente interno e questionamentos sobre o desempenho e a gestão do grupo pesaram para a saída do comandante.

Nos bastidores, já existiam sinais de desgaste. Relatos apontavam insatisfação com o estilo de trabalho e dificuldades de relacionamento, o que contribuiu para a decisão da diretoria. A saída acontece em meio a um período de reestruturação, principalmente na base, que tem papel fundamental na formação de jogadores para o elenco principal.

Com a demissão, o Athletico deve reorganizar sua comissão técnica nas categorias inferiores, enquanto busca manter o padrão de desenvolvimento de atletas que sempre foi um dos pilares do clube. A expectativa agora é pela definição de um novo nome para dar sequência ao trabalho.

Mudança reforça pressão por resultados na base

A demissão de João Correia evidencia o nível de cobrança também nas categorias de base do Athletico Paranaense. Mesmo sendo um setor voltado à formação de atletas, o clube mantém padrões elevados de desempenho e não hesita em fazer mudanças quando os resultados ou o ambiente não correspondem às expectativas.

Além disso, a troca no comando técnico pode impactar diretamente o desenvolvimento dos jovens jogadores. A chegada de um novo treinador costuma trazer mudanças de estilo, metodologia e até oportunidades dentro do elenco, o que torna o momento decisivo para o futuro de muitos atletas em formação.