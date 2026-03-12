A maioria das escolas do Brasil costuma suspender as aulas por quatro dias durante o período da Páscoa, uma das datas religiosas mais importantes do calendário cristão. Em muitos casos, estudantes ficam sem atividades entre quinta-feira e domingo, formando um feriado prolongado que interrompe temporariamente a rotina escolar.

Tradicionalmente, a pausa começa na quinta-feira que antecede a celebração religiosa e segue até o domingo de Páscoa. Durante esses dias, escolas costumam fechar as portas e não realizam aulas ou atividades pedagógicas, permitindo que alunos, professores e funcionários participem das comemorações ou aproveitem o descanso.

A paralisação está relacionada ao significado religioso da data, que relembra a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo, eventos centrais para o cristianismo. Em diversas cidades, também acontecem celebrações, missas e encenações religiosas que mobilizam comunidades inteiras, o que reforça a tradição de suspender as aulas nesse período.

Com isso, milhares de estudantes brasileiros acabam tendo um pequeno recesso escolar no meio do semestre. Para muitos, é também uma oportunidade de viajar, passar tempo com a família ou simplesmente aproveitar alguns dias longe da rotina de estudos antes da retomada das aulas na semana seguinte.

Outros feriados que também marcam o calendário de 2026

Em 2026, o calendário brasileiro ainda conta com diversos outros feriados nacionais que também podem impactar a rotina de escolas e trabalhadores ao longo do ano. Entre as datas mais conhecidas estão Tiradentes, celebrado em 21 de abril, o Dia do Trabalho, em 1º de maio, além de Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro.

Outras datas importantes incluem Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, o Finados, em 2 de novembro, e o Proclamação da República, em 15 de novembro. O ano também termina com as tradicionais celebrações de Natal e Ano-Novo, que costumam gerar novos recessos e pausas nas atividades em todo o país.