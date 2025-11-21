Ser surpreendido com a negativa do auxílio-doença pelo INSS, mesmo quando o médico particular ou da empresa indica que você ainda não pode voltar ao trabalho, é uma situação complicada. Esse desencontro de avaliações cria o chamado “limbo previdenciário”, período em que o trabalhador fica sem receber o benefício e também sem salário.

Nesses casos, a principal orientação é buscar imediatamente uma reavaliação. O segurado pode solicitar um pedido de reconsideração no próprio INSS ou agendar uma nova perícia médica, apresentando laudos atualizados, exames recentes e relatos detalhados sobre suas limitações. Quanto mais completa for a documentação, maiores são as chances de o perito reconhecer a incapacidade temporária.

Também é fundamental que o trabalhador mantenha diálogo com a empresa. Muitas vezes, o empregador pode encaminhar novos documentos médicos ou até realocar temporariamente o funcionário em atividades compatíveis com sua condição de saúde. Caso isso não seja possível, a empresa não pode exigir o retorno ao trabalho enquanto houver atestado médico válido indicando incapacidade.

Se mesmo assim a negativa persistir, o segurado ainda pode recorrer administrativamente ou procurar a Justiça. Em ações judiciais, um perito nomeado pelo juiz reavalia o caso, o que costuma trazer decisões mais favoráveis quando há documentação consistente. O importante é não desistir diante da primeira negativa e sempre registrar tudo o que comprova a limitação física ou mental.

Como proteger seus direitos no limbo previdenciário

Para evitar prejuízos durante o limbo previdenciário, é essencial que o trabalhador mantenha toda a documentação organizada. Atestados médicos, laudos detalhados, exames atualizados e relatórios sobre sua condição de saúde devem ser guardados e apresentados sempre que necessário, tanto ao INSS quanto à empresa.

Esses documentos são fundamentais para comprovar que você realmente não tem condições de retornar às atividades e podem fazer diferença em pedidos de reconsideração, novas perícias ou processos judiciais. Além disso, é importante registrar formalmente toda comunicação com o empregador, seja por e-mail ou mensagens que comprovem que você informou sua situação e apresentou os documentos médicos.