Na chamada “selva de pedra”, como São Paulo é popularmente retratada, seus edifícios imponentes e largas avenidas impressionam pela grandiosidade. Entre as inúmeras vias da capital, uma se destaca por seu porte: trata-se da maior avenida da cidade, com mais de 42 quilômetros de extensão.

A avenida Sapopemba é um eixo fundamental para a mobilidade urbana paulistana. Ao longo de seu percurso, abriga mais de 1.700 postes de iluminação pública e recebe 40 linhas de ônibus que conectam São Paulo a Mauá e Ribeirão Pires. Em 2024, ela foi reconhecida pelo Guinness World Records como “a maior avenida do Brasil”, conforme divulgado pela revista Casa e Jardim.

O nome “Sapopemba” tem origem no tupi e deriva da junção de sapó (raiz) e pem (anguloso), uma referência às árvores de raízes proeminentes que compunham a vegetação da antiga Mata Atlântica na região. Seu trajeto inicia na Avenida Salim Farah Maluf, no distrito da Água Rasa, e se estende até o Largo de Santa Luzia, nas proximidades do centro de Ribeirão Pires, já na região metropolitana de São Paulo.

Ao longo de seu trajeto, a avenida também é atendida por quatro estações da Linha 15–Prata do Metrô — Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus — e, no futuro, contará ainda com a Estação Santa Clara, da Linha 2–Verde.

De acordo com o Dicionário das Ruas da Prefeitura de São Paulo, a origem da Sapopemba remonta ao século XIX, período em que era chamada de Estrada de Sapopemba. Na época, sua principal função era ligar os sítios, chácaras e fazendas que ocupavam a zona leste da cidade. Bairros como a Vila Regente Feijó, onde hoje a avenida começa, ainda não existiam, mas a antiga estrada já fazia parte da paisagem local.