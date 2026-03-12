Apesar da forte presença dos meios digitais, o dinheiro em papel continua presente no cotidiano de milhares de brasileiros. Porém, parte dele começa a desaparecer silenciosamente da circulação. O Banco Central iniciou, em 2024, um processo de substituição das notas mais antigas.

A medida não significa o fim do dinheiro físico, mas sim uma atualização para acompanhar padrões modernos de segurança.

Por que algumas notas estão sendo recolhidas?

As cédulas mais antigas do Real começaram a circular na década de 90. Depois de muitos anos de uso, muitas delas apresentam sinais de desgaste: bordas rasgadas, cores apagadas e dificuldade para identificar detalhes de segurança.

Esse estado não afeta apenas a aparência; notas danificadas tornam mais difícil a verificação de autenticidade e podem facilitar fraudes. Além disso, o modelo antigo possui características menos compatíveis com os atuais equipamentos bancários.

Por esses motivos, as autoridades decidiram acelerar a substituição dessas notas por versões mais recentes.

Como ocorre a substituição

Sempre que uma nota antiga chega aos bancos, seja por depósito, pagamento ou abastecimento de caixas eletrônicos, ela pode ser separada do restante do dinheiro.

Essas cédulas são então enviadas ao Banco Central, onde passam por um processo de substituição. No lugar delas, novas notas são colocadas em circulação.

O que muda para a população

Para os cidadãos, a mudança praticamente não exige nenhuma ação. As notas antigas continuam válidas e podem ser utilizadas normalmente. Porém, com o tempo, elas se tornarão cada vez menos comuns, sendo substituídas pelas cédulas mais recentes.