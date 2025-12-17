O calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026 já foi definido e estabelece datas fixas para o depósito do abono salarial. O cronograma foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) nesta terça-feira (16).
Com a mudança, o pagamento do abono passa a seguir um calendário permanente. Os trabalhadores receberão sempre no dia 15 do mês correspondente ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em fim de semana ou feriado, conforme o mês de nascimento.
O encerramento anual dos pagamentos passará a ocorrer sempre no último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central, que também define o prazo final para o saque do abono salarial PIS/Pasep.
Na prática, a adoção de um calendário fixo elimina a necessidade de o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) se reunir anualmente para votar e aprovar o cronograma do ano seguinte.
Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve ter recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de pessoas devem ser contempladas em 2026.
Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS-Pasep 2026
- Nascidos em Janeiro recebem a partir de 15 de fevereiro
- Nascidos em Fevereiro recebem a partir de 15 de março
- Nascidos em Março recebem a partir de 15 de abril
- Nascidos em Abril recebem a partir de 15 de abril
- Nascidos em Maio recebem a partir de 15 de maio
- Nascidos em Junho recebem a partir de 15 de maio
- Nascidos em Julho recebem a partir de 15 de junho
- Nascidos em Agosto recebem a partir de 15 de junho
- Nascidos em Setembro recebem a partir de 15 de julho
- Nascidos em Outubro recebem a partir de 15 de julho
- Nascidos em Novembro recebem a partir de 15 de agosto
- Nascidos em Dezembro recebem a partir de 15 de agosto
