O calendário de pagamentos do PIS/Pasep 2026 já foi definido e estabelece datas fixas para o depósito do abono salarial. O cronograma foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) nesta terça-feira (16).

Com a mudança, o pagamento do abono passa a seguir um calendário permanente. Os trabalhadores receberão sempre no dia 15 do mês correspondente ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em fim de semana ou feriado, conforme o mês de nascimento.

O encerramento anual dos pagamentos passará a ocorrer sempre no último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central, que também define o prazo final para o saque do abono salarial PIS/Pasep.

Na prática, a adoção de um calendário fixo elimina a necessidade de o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) se reunir anualmente para votar e aprovar o cronograma do ano seguinte.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve ter recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.765,93. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 26,9 milhões de pessoas devem ser contempladas em 2026.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS-Pasep 2026