No mês de abril, os bancos terão seu atendimento presencial suspenso em dois dias por causa de feriados nacionais, afetando quem precisa de serviços em agências físicas. Conforme o calendário oficial da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente bancário na Sexta‑Feira Santa (3 de abril) e no Dia de Tiradentes (21 de abril).

Esses dois feriados coincidem com um período em que muitos clientes podem aproveitar para descansar ou viajar, mas também significam que serviços como abertura de contas, atendimento presencial e compensação bancária não funcionarão nesses dias. Em ambos os feriados, as agências ficarão fechadas, e o atendimento presencial só retorna no próximo dia útil.

Apesar das agências fechadas, os canais digitais dos bancos continuam disponíveis 24 horas por dia. Serviços como internet banking, aplicativos móveis e caixas eletrônicos permitem realizar operações como consultas de saldo, saques, PIX e pagamentos, mesmo nos dias em que não há expediente presencial.

Por outro lado, transações que dependem do horário bancário normal, como TEDs e compensações de cheques ou boletos, só serão processadas quando o atendimento presencial for retomado no próximo dia útil após o feriado. Por isso, a recomendação é que os clientes antecipem pagamentos e outras operações importantes se forem cair nessas datas de fechamento.

Como se preparar para os feriados sem atendimento bancário

Durante os feriados de abril, é importante que os clientes planejem suas movimentações financeiras com antecedência. Antecipar pagamentos, transferências e outras operações que dependam de compensação bancária ajuda a evitar contratempos, principalmente para quem precisa que valores sejam creditados ou pagos em datas específicas.

Mesmo com as agências fechadas, os bancos oferecem alternativas digitais para garantir que grande parte das transações do dia a dia não seja interrompida. Consultas de saldo, pagamentos por PIX, saques em caixas eletrônicos e uso de aplicativos continuam funcionando normalmente, permitindo que os clientes mantenham suas finanças sob controle sem precisar sair de casa.