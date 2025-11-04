Mesmo que ainda seja distante o sonho do torcedor gremista, o francês Karim Benzema já desembarcou em Porto Alegre — mas foi há mais de uma década, durante a Copa do Mundo de 2014. Agora, o nome do craque volta a circular pelos bastidores do clube depois que o candidato à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi, prometeu trazer um “grande nome, ainda maior que Luís Suárez”, caso seja eleito e assuma o time em 2026.

A especulação ganhou força após Caleffi publicar um story em francês, o que foi suficiente para inflamar a torcida e fazer o nome de Benzema ganhar destaque nas redes sociais. O atacante, atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita, já teve seu nome ligado a possíveis retornos ao futebol europeu — e agora, curiosamente, ao Grêmio.

Caleffi foi um dos principais responsáveis por articular a vinda de Luís Suárez ao Tricolor em 2022, o que dá ainda mais credibilidade às suas promessas. A lembrança da contratação do uruguaio, que movimentou o cenário do futebol brasileiro, faz o torcedor acreditar que o impossível pode, mais uma vez, se tornar realidade.

Benzema, campeão da Liga dos Campeões e vencedor da Bola de Ouro em 2022, seria um nome capaz de recolocar o Grêmio sob os holofotes do mundo do futebol. Mesmo que, por enquanto, tudo não passe de especulação, o simples rumor já reacende o orgulho e a esperança da torcida tricolor. Mas









Os números da carreira de Karim Benzema

Lyon – 2004/09 – 148 jogos, 66 gols e 27 assistências

Real Madrid – 2009/23 – 648 jogos, 354 gols e 164 assistências

Al-Ittihad – 2023/atual – 73 jogos, 45 gols e 19 assistências