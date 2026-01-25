A Venezuela aparece com apenas um nome no ranking de bilionários da Forbes divulgado nesta terça-feira. Trata-se do empresário Juan Carlos Escotet, nascido na Espanha — país onde ocupa a quinta posição entre os mais ricos — e fundador do grupo bancário Banesco, sediado em Caracas. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 4,4 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 20 bilhões.

Economista e banqueiro, Escotet criou o Banesco Banco Universal, com atuação na Venezuela, e também a Abanca Corporación Bancaria, que mantém operações em diversos países, incluindo Espanha, Estados Unidos, Panamá, Porto Rico, Brasil, República Dominicana, Colômbia, Suíça, Alemanha, Portugal, Reino Unido e França.

Nascido em Madri, Juan Carlos Escotet mudou-se ainda jovem para a Venezuela com os pais, que emigraram para o país sul-americano. Lá, iniciou a carreira aos 17 anos como mensageiro do Banco Unión, enquanto cursava economia. Em 1986, fundou uma corretora e, cinco anos depois, passou a incorporar serviços bancários.

Já em 2001, consolidou os negócios ao promover a fusão de sua instituição com o próprio Banco Unión. A expansão internacional ganhou força em 2012, quando Escotet adquiriu o Banco Echevarría, uma tradicional instituição espanhola com cerca de 300 anos de história, por aproximadamente US$ 90 milhões.

Bilionário passou por drama familiar

Juan Carlos Escotet Alviarez, filho do bilionário Juan Carlos Escotet, morreu em março de 2022 durante uma competição de pesca a cerca de 10 quilômetros de um clube privado em Key Largo, na Flórida, Estados Unidos. De acordo com o jornal Miami Herald, o jovem, de 31 anos, tentou socorrer a noiva, Andrea Montero, que havia caído no mar, quando acabou sendo atingido pela hélice da embarcação.

Ele não resistiu aos ferimentos. Andrea sobreviveu ao acidente, mas sofreu uma pancada na cabeça. Segundo Jason Rafter, porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, as condições adversas no alto-mar, com ventos fortes, dificultaram as operações de resgate.