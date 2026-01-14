O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) definiu o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026. Os repasses serão feitos de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês — com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado.

“O pagamento segue o modelo já consolidado pelo programa, assegurando organização, segurança e regularidade no acesso ao benefício para as famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país”, destacou a secretária de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino.

Para identificar a data correta de recebimento, a família deve conferir o último dígito do NIS, que consta no cartão do programa. Com essa informação, é possível consultar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos de 2026.

Os beneficiários com NIS final 1 recebem no primeiro dia do cronograma; aqueles com final 2, no segundo dia; e assim sucessivamente. Os pagamentos seguem em dias úteis até alcançar os beneficiários cujo último dígito do NIS é zero.

Os valores do Bolsa Família podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, usados em compras na função débito com o cartão ou sacados em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O saque do benefício é feito sem a cobrança de taxas.

Confira o calendário do Bolsa Família em 2026