O pagamento do Bolsa Família referente a outubro de 2025 terá início no dia 20, com os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. O calendário seguirá de forma escalonada até o dia 31, quando recebem aqueles com NIS final 0. Neste mês, parte dos inscritos no programa também será contemplada com a parcela do auxílio-gás.

As famílias atendidas pelo Bolsa Família recebem um valor mínimo de R$ 600, que pode aumentar conforme a composição do núcleo familiar. Um exemplo é o Benefício Variável Familiar Nutriz, que concede seis parcelas de R$ 50 a mães com bebês de até seis meses, com o objetivo de auxiliar na alimentação da criança.

Também são concedidos acréscimos de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, e de R$ 150 para aquelas que possuem crianças de até 6 anos. Já o auxílio-gás, instituído pelo governo federal, tem como objetivo reduzir o peso do custo do gás de cozinha no orçamento das famílias em situação de vulnerabilidade.

O benefício equivale a 100% do preço médio nacional do botijão de 13 kg, calculado e divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse valor tem como base a média dos últimos seis meses. Os repasses são feitos bimestralmente, sempre em meses pares.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em outubro