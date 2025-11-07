O Governo Federal reconheceu o estado de emergência em 29 municípios brasileiros por meio de portarias publicadas no fim de outubro. A decisão, motivada principalmente pela seca prolongada que atinge diversas regiões do país, pode viabilizar a antecipação do pagamento do Bolsa Família em novembro, garantindo apoio emergencial às famílias mais impactadas pela situação climática.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que o calendário regular de pagamentos seguirá entre os dias 14 e 28 de novembro. Contudo, os beneficiários que vivem em municípios com decreto de emergência ou calamidade pública poderão receber o valor já no primeiro dia do cronograma, independentemente do número final do NIS.

A antecipação dos pagamentos segue um protocolo já previsto pelo Governo Federal, que prioriza o repasse de benefícios a regiões em situação de vulnerabilidade severa. A medida é aplicada de forma automática, sem necessidade de solicitação por parte do beneficiário, desde que o município tenha o reconhecimento oficial da Defesa Civil Nacional.

As Portarias nº 3.223 e nº 3.225, publicadas no Diário Oficial da União, reconhecem a situação de emergência em municípios de Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba e Piauí — estados fortemente afetados pela estiagem prolongada e por significativas perdas econômicas na atividade rural.

As cidades que podem ter a antecipação do Bolsa Família