O Bolsa Família segue como um dos principais instrumentos de combate à pobreza no país. Em outubro de 2025, o programa social do governo federal beneficia cerca de 18,9 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 683,42 por lar. Ao todo, o investimento representa R$ 12,88 bilhões injetados diretamente na economia nacional, reforçando o papel do programa na redução das desigualdades e na promoção da dignidade social.

Pagamentos de outubro e público beneficiado

Nesta segunda-feira, 21 de outubro, recebem o benefício as famílias com Número de Identificação Social (NIS) final 2, conforme o cronograma definido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). O calendário escalonado busca organizar o repasse e garantir a regularidade dos pagamentos em todo o país.

Têm direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza — com renda mensal por pessoa de até R$ 218 — e aquelas classificadas como em situação de pobreza, com renda entre R$ 218 e R$ 660, desde que contem com gestantes, lactantes, crianças ou adolescentes entre os integrantes.

Condições para continuar no programa

Para seguir recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas exigências, conhecidas como condicionalidades. Entre elas estão a manutenção da frequência escolar de crianças e jovens, o acompanhamento de saúde, a atualização da vacinação e o pré-natal das gestantes. Também é necessário manter o Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizado, condição essencial para garantir a continuidade do benefício.

Como é calculado o valor do benefício

O valor final do Bolsa Família varia de acordo com a composição familiar. Cada integrante recebe R$ 142, dentro do chamado Benefício de Renda de Cidadania. Nenhuma família recebe menos que R$ 600, pois o governo concede um complemento quando o total é inferior a esse piso.

Além disso, há adicionais específicos: R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para gestantes e adolescentes de 7 a 18 anos. Essa estrutura flexível permite que o programa se adapte à realidade de cada família, ampliando o alcance social e o impacto econômico em todas as regiões do país.