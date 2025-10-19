O Brasil se prepara para um período de 10 dias consecutivos de chuvas intensas, com previsão de alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos. O fenômeno climático responsável por essa situação é a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que, durante o verão, provoca um período prolongado de chuvas frequentes nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país.

As precipitações devem superar a média histórica, afetando especialmente os estados do Amazonas, Acre e Roraima no Norte, e o litoral da Bahia no Nordeste, incluindo áreas do sertão, tradicionalmente seco. Além disso, o Sudeste e o Centro-Oeste também serão impactados, com risco de alagamentos e deslizamentos devido à quantidade acumulada de chuva.

As autoridades meteorológicas alertam para a necessidade de precauções, como evitar áreas de risco e manter-se informado sobre os avisos emitidos pelos órgãos competentes. A população deve estar atenta às orientações da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para minimizar os impactos desse fenômeno climático atípico.

Além dos alertas de segurança, os municípios afetados já começam a se preparar para enfrentar os transtornos causados pelas chuvas contínuas. Equipes de emergência estão em prontidão para atender casos de enchentes, deslizamentos e cortes de energia, enquanto órgãos de saúde reforçam a vigilância contra doenças relacionadas ao excesso de água, como leptospirose e dengue.

Como se proteger das chuvas intensas

Fique informado:

Acompanhe boletins meteorológicos e alertas da Defesa Civil e órgãos oficiais. Aplicativos de meteorologia podem ajudar a prever áreas de risco em tempo real.

Evite áreas perigosas:

Não circule por locais alagados, encostas ou margens de rios. Mesmo poucos centímetros de água corrente podem arrastar pessoas ou veículos.

Prepare sua casa:

Se possível, limpe calhas e bueiros para evitar acúmulo de água. Mantenha objetos de valor e documentos em local seguro e elevado.

Kit de emergência:

Tenha à mão água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, medicamentos essenciais e um rádio para acompanhar informações sem depender de energia elétrica.

Transporte seguro:

Evite dirigir em ruas alagadas. Se estiver em um veículo e a água subir rapidamente, abandone o carro com segurança, se necessário, e busque abrigo em local seguro.

Proteção pessoal:

Use roupas adequadas, como capa de chuva e botas, para reduzir risco de doenças e acidentes, especialmente se precisar sair de casa.