Mulheres que exercem atividade rural podem se aposentar até sete anos antes da idade mínima exigida para trabalhadoras urbanas. A regra prevê que seguradas especiais do campo tenham direito ao benefício aos 55 anos, desde que comprovem ao menos 15 anos de atuação na atividade rural. Atualmente, na regra geral, a aposentadoria por idade para mulheres ocorre aos 62 anos.

O direito é garantido a agricultoras familiares, pescadoras artesanais, meeiras e outras trabalhadoras que atuam em regime de economia familiar, sem vínculo empregatício formal permanente. Para ter acesso à aposentadoria antecipada, é necessário apresentar documentos que comprovem o exercício da atividade, como notas fiscais de produção, registros em órgãos agrários e declarações de sindicatos rurais.

A possibilidade de redução na idade mínima é prevista na legislação previdenciária como forma de reconhecer as condições específicas do trabalho no campo, que costuma envolver esforço físico intenso e jornadas prolongadas. A comprovação do tempo de serviço é etapa fundamental para que o benefício seja concedido sem pendências.

O pedido deve ser feito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pela análise da documentação e pela concessão da aposentadoria. Especialistas recomendam que as trabalhadoras organizem os documentos com antecedência para evitar atrasos ou indeferimentos no processo.

Documentação é etapa decisiva para garantir o benefício

A comprovação da atividade rural é considerada o ponto central para a concessão da aposentadoria antecipada. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) exige documentos que demonstrem o exercício do trabalho no campo ao longo dos 15 anos mínimos, como contratos de arrendamento, notas fiscais de venda da produção, cadastro em órgãos fundiários e declarações de entidades representativas.

Caso o pedido seja negado por falta de documentação, a segurada pode apresentar novos comprovantes ou até recorrer administrativamente. Advogados especializados em direito previdenciário orientam que o planejamento seja feito antes de atingir a idade mínima, para evitar surpresas e garantir que o benefício seja liberado assim que todos os requisitos forem cumpridos.