Consumidores com o nome negativado têm a chance de regularizar a situação com descontos que podem chegar a 99%. A 35ª edição do Serasa Limpa Nome segue aberta até 1º de abril e reúne milhares de empresas dispostas a negociar dívidas com condições especiais.

A ação surge como alternativa para milhões de brasileiros que enfrentam restrições no CPF. Dados do Mapa da Inadimplência apontam que o país terminou janeiro com mais de 81 milhões de pessoas negativadas, com o volume total de dívidas ultrapassando a casa dos R$ 500 bilhões.

Descontos elevados e baixa imediata

O feirão oferece a possibilidade de quitar dívidas com descontos altos e que podem ser parceladas em até 72 vezes. O consumidor ainda pode ser o nome limpo na hora caso opte por realizar o pagamento via Pix.

Grande parte das dívidas dos brasileiros estão concentradas em bancos e cartões de crédito, seguida por contas básicas e dívidas de empresas.

Como participar

A consulta e renegociação podem ser feitas pelos canais oficiais da plataforma: site e aplicativo do Serasa, além de atendimento por WhatsApp. Quem prefere atendimento presencial deve comparecer, com documento oficial com foto, a uma agência dos Correios, que participa da iniciativa.

Ações como essa ajudam a reaquecer o consumo, já que consumidores com o nome limpo voltam a ter acesso a crédito e financiamento.