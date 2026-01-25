Viajar para o exterior pode ser mais simples do que muitos imaginam para os brasileiros. Graças a acordos diplomáticos e políticas de reciprocidade, cidadãos do Brasil têm autorização para entrar em diversos países sem a necessidade de visto prévio, seja para turismo, negócios ou trânsito de curta duração.

Para quem pretende viajar sem se planejar com muita antecedência, destinos das Américas e do Caribe costumam oferecer as opções mais rápidas e acessíveis. Em alguns países da América do Sul, inclusive, é possível ingressar apenas com o RG em bom estado, graças a acordos regionais. Na prática, isso garante mais liberdade para aproveitar promoções de última hora.

Só não esqueça: imigração pode pedir passagem de volta, hospedagem e comprovação de recursos, mesmo sem visto. A seguir, veja alguns dos países das Américas, do Caribe e arredores onde brasileiros podem entrar sem visto em 2026 — com passaporte válido (e, em muitos casos, apenas com o RG em bom estado para países sul-americanos):

🌎 América do Sul e vizinhança

Argentina — até 90 dias (sem visto, com RG em boas condições)

Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela — todos permitem entrada sem visto (alguns só com documento de identidade)

Suriname e Guiana — também dispensam visto para turistas brasileiros

🏝 Caribe e regiões próximas

Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas

Bonaire, Santo Eustáquio e Saba, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman

Curaçao, Dominica, República Dominicana, Granada, Jamaica — todos permitem entrada sem visto para brasileiros

Nicarágua, Panamá, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago e Ilhas Turcas e Caicos também estão na lista

A Europa é um dos destinos favoritos de quem quer visitar vários países em uma só viagem. Brasileiros podem entrar sem visto para turismo em grande parte do continente, mas precisam respeitar o tempo máximo de permanência. Mesmo sem a exigência de visto, a imigração pode barrar a entrada se faltarem documentos como seguro-viagem, comprovantes de hospedagem, roteiro ou recursos financeiros.