Viajar para o Japão pode ficar ainda mais simples, ao menos no que diz respeito à documentação. O governo japonês estuda implementar, até o fim de 2028, um sistema eletrônico de autorização de viagem que permitirá solicitar permissão de entrada totalmente online, sem precisar comparecer a consulados.

Batizado de Jesta, o novo modelo será exigido a 71 países que atualmente não precisam de visto para estadias de curta duração, como é o caso do Brasil.

Como vai funcionar o novo sistema

A proposta prevê uma triagem prévia antes do embarque. O turista deverá preencher um formulário digital com dados pessoais, informações do passaporte e detalhes da viagem, como roteiro e período de permanência. Também será necessário pagar uma taxa, cujo valor ainda não foi divulgado.

A autorização deverá ser emitida antes do voo. Sem ela, o embarque pode ser impedido. A medida tem como foco tornar mais ágil a entrada no país, reforçar o controle de fronteiras e evitar permanências irregulares.

Crescimento do turismo impulsiona mudança

A criação do sistema ocorre em meio ao crescimento expressivo do turismo internacional no país. Em 2024, o Japão recebeu 36,9 milhões de visitantes, o maior número já registrado.

Para os brasileiros, o destino se tornou mais acessível após a suspensão da exigência de visto em 2023 para viagens de curta permanência. A mudança impulsionou o interesse pelo país asiático, embora fatores como a distância e o custo das passagens ainda limitem parte da demanda.

Com o Jesta, a expectativa das autoridades japonesas é equilibrar o incentivo ao turismo.