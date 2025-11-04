O Ministério da Previdência Social paga, nesta terça-feira (4), a parcela de outubro para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com cartão final 7 e que recebem até um salário mínimo. Os repasses seguirão até o dia 7 deste mês, alcançando cerca de 40 milhões de brasileiros assegurados pelo órgão.
Os segurados que recebem acima de um salário mínimo começaram a ter seus pagamentos depositados na segunda-feira (3). O cronograma segue o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.
Aposentados e pensionistas do INSS podem verificar o valor de seus benefícios pelo aplicativo Meu INSS ou acessando o site meu.inss.gov.br. Também é possível consultar pelo telefone, por meio da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Nesse caso, o beneficiário deve informar o número do CPF e confirmar alguns dados cadastrais para concluir o atendimento.
Calendário do INSS de outubro
Para quem recebe até um salário mínimo:
- Cartão final 1: pagamento em 27/10
- Cartão final 2: pagamento em 28/10
- Cartão final 3: pagamento em 29/10
- Cartão final 4: pagamento em 30/10
- Cartão final 5: pagamento em 31/10
- Cartão final 6: pagamento em 3/11
- Cartão final 7: pagamento em 4/11
- Cartão final 8: pagamento em 5/11
- Cartão final 9: pagamento em 6/11
- Cartão final 0: pagamento em 7/11
Para quem recebe acima de um salário mínimo:
- Cartão final 1 e 6: pagamento em 3/11
- Cartão final 2 e 7: pagamento em 4/11
- Cartão final 3 e 8: pagamento em 5/11
- Cartão final 4 e 9: pagamento em 6/11
- Cartão final 5 e 0: pagamento em 7/11
