A União Europeia aprovou uma nova lei que promete facilitar a vida de brasileiros que vivem no continente. Em breve, estrangeiros residentes em um dos países do bloco poderão morar e trabalhar em qualquer outra nação europeia por meio de uma autorização única, sem a necessidade de enfrentar longos e complexos trâmites burocráticos.

A medida decorre da Diretiva (UE) 2024/1233, que unifica os pedidos de residência e trabalho para cidadãos de países fora da UE e passa a valer a partir de maio. É o caso do Brasil, integrante do Mercosul. Assim, um brasileiro que mora legalmente em Portugal — principal destino dos imigrantes — e deseje se mudar para a Holanda, por exemplo, poderá solicitar essa autorização.

Vale ressaltar, no entanto, que é necessário acompanhar a posição de cada país em relação à nova norma. Dentro da União Europeia, existe um tratado que permite aos Estados-membros optarem por não aderir a determinadas políticas migratórias. Além disso, a legislação não garante mobilidade automática entre todos os países do bloco.

Neste sábado (17), a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, deve assinar o acordo de livre-comércio entre o bloco europeu e o Mercosul. Após o alinhamento recente entre as partes, os trabalhos agora avançam para a oficialização do tratado. A união dos dois blocos criará uma área de livre-comércio que abrangerá cerca de 718 milhões de pessoas.

O que muda na prática para brasileiros que desejam trabalhar na Europa

Na prática, a nova autorização única tende a reduzir custos, prazos e burocracias para brasileiros que já vivem legalmente em um país da União Europeia e buscam novas oportunidades profissionais em outras nações do bloco. A medida amplia as possibilidades de carreira, facilita a mobilidade laboral e torna o mercado europeu mais acessível para profissionais estrangeiros qualificados.

Apesar do avanço, especialistas recomendam cautela e planejamento. Cada país poderá adotar regras específicas para aplicar a diretiva, o que significa que exigências como contratos de trabalho, comprovação de renda e validação de diplomas ainda podem variar.