O calendário do PIS/Pasep 2026 ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo, mas já chama a atenção de milhões de trabalhadores que aguardam o abono salarial. O pagamento, referente ao ano-base 2024, deve manter o formato dos anos anteriores, com liberação escalonada conforme o mês de nascimento do trabalhador ou o número final de inscrição no Pasep.

A definição das datas ocorre após uma reunião do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), geralmente realizada no fim de novembro. É nesse encontro que o cronograma de pagamentos é votado e aprovado. A divulgação oficial costuma acontecer entre novembro e dezembro do ano anterior ao início dos repasses.

A expectativa é que, assim como nos anos anteriores, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgue as datas oficiais no Diário Oficial da União e nos canais do governo federal. Essa publicação é fundamental, pois estabelece o cronograma de pagamento para milhões de trabalhadores que contam com o abono salarial para ajudar nas despesas e equilibrar o orçamento familiar.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é liberado pelo Banco do Brasil para servidores públicos. O valor do benefício é proporcional ao tempo de serviço no ano-base: quem trabalhou os 12 meses de 2024 com carteira assinada terá direito ao abono integral, equivalente a um salário mínimo.

Quem tem direito e como consultar o benefício

Para receber o abono salarial do PIS/Pasep, é necessário ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2024, com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter seus dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

A consulta ao benefício pode ser feita de forma simples, pelos aplicativos Caixa Tem (para quem recebe o PIS) e Banco do Brasil (para o Pasep), além dos canais oficiais do Gov.br. Essas plataformas permitem verificar o valor, o calendário e a forma de pagamento, garantindo que o trabalhador se organize para sacar o benefício assim que ele for liberado.